Прямой эфир
Авто
Aurus запустил виртуальный тур по заводу в Елабуге
Мир
В Германии заявили об отсутствии изменений в вопросе сертификации СП-2
Авто
Во Владивосток прибыл сухогруз с обледеневшими иномарками
Экономика
В ФАС усомнились в росте цен на бензин в 2022 году
Авто
В Москве выставили на продажу броневик «Скорпион» за 4,75 млн рублей
Общество
Владельца шахты «Листвяжная» Федяева оставили под арестом
Общество
Правительство выделит более 200 млрд рублей на развитие науки в 2022 году
Общество
В России могут расширить перечень влекущих за собой лишение гражданства преступлений
Культура
Джоан Роулинг появится в спецэпизоде «Гарри Поттера»
Недвижимость
В Сочи и Калининграде арендное жилье подорожало на 40%

В Петербурге «заминировали» здание суда перед заседанием по делу Хованского

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в среду, 29 декабря, получил письмо о минировании. В этот день там будет рассматривается апелляция на меру пресечения блогера Юрия Хованского. Об этом сообщили в петербургской объединенной пресс-службе судов.

Пиши и защищай: зачем «Новые люди» предложили создать профсоюз блогеров
В партии считают важным выработать единые правила интернет-сообщества и отстаивать его интересы

Письмо отправил некий «BORTNIKOV», который потребовал выпустить Хованского.

29 декабря в 15:00 в Куйбышевском районном суде состоится заседание суда по отмене/изменении меры пресечения Хованскому. Следствие планирует ходатайствовать об изменении или отмене меры пресечения, ранее избранной видеоблогеру.

Юрий Хованский был задержан 9 июня 2021 года.

В Следственном комитете РФ заявили, что он исполнил песню «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности». Речь шла о песне про теракт в Театральном центре на Дубровке, начавшийся во время мюзикла «Норд-Ост», в 2002 году. В тот же день блогер заявил, что признает вину и раскаивается за исполнение оправдывающей терроризм песни.

10 июня суд принял решение об аресте Хованского, которое затем неоднократно продлевалось. Как объяснила представитель юридической фирмы «Лучшие юристы» Виктория Мартыненко, Хованский признал исполнение песни, но не ее распространение в Сети.

Она отметила, что песня была исполнена много лет назад, но в интернете оказалась недавно, Хованский не собирался выставлять ее на YouTube. Мартыненко добавила, что «он спел, придумал на месте какую-то ерунду в нетрезвом состоянии, он это не отрицает сам».

27 декабря блогеры записали видео в поддержку Хованского. Они подчеркнули неправомерность осуждения человека за исполненную в 2012 году песню по законам 2018 года и оказания давления ради сделки со следствием.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021