В Петербурге «заминировали» здание суда перед заседанием по делу Хованского

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в среду, 29 декабря, получил письмо о минировании. В этот день там будет рассматривается апелляция на меру пресечения блогера Юрия Хованского. Об этом сообщили в петербургской объединенной пресс-службе судов.

Письмо отправил некий «BORTNIKOV», который потребовал выпустить Хованского.

29 декабря в 15:00 в Куйбышевском районном суде состоится заседание суда по отмене/изменении меры пресечения Хованскому. Следствие планирует ходатайствовать об изменении или отмене меры пресечения, ранее избранной видеоблогеру.

Юрий Хованский был задержан 9 июня 2021 года.

В Следственном комитете РФ заявили, что он исполнил песню «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности». Речь шла о песне про теракт в Театральном центре на Дубровке, начавшийся во время мюзикла «Норд-Ост», в 2002 году. В тот же день блогер заявил, что признает вину и раскаивается за исполнение оправдывающей терроризм песни.

10 июня суд принял решение об аресте Хованского, которое затем неоднократно продлевалось. Как объяснила представитель юридической фирмы «Лучшие юристы» Виктория Мартыненко, Хованский признал исполнение песни, но не ее распространение в Сети.

Она отметила, что песня была исполнена много лет назад, но в интернете оказалась недавно, Хованский не собирался выставлять ее на YouTube. Мартыненко добавила, что «он спел, придумал на месте какую-то ерунду в нетрезвом состоянии, он это не отрицает сам».

27 декабря блогеры записали видео в поддержку Хованского. Они подчеркнули неправомерность осуждения человека за исполненную в 2012 году песню по законам 2018 года и оказания давления ради сделки со следствием.