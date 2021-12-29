Диетолог назвала способ снизить калорийность блюд с майонезом

Диетолог Анна Мелехина рассказала, что майонез не причинит организму вреда, если использовать его в небольшом количестве.

В беседе с радио Sputnik в среду, 29 декабря, специалист отметила, что в состав майонеза входят растительное масло, яйца, сахар, соль, уксус и горчица. Между тем важно следить за количеством этого соуса в качестве заправки.

Она напомнила, что содержание жира в стандартном майонезе — 67%, а, например, в растительном масле — 99%. По калорийности соус тоже уступает маслу: приблизительно 600 ккал против 900 ккал в 100 г продукта, пишет REGNUM.

«Стоит задумываться, сколько его нужно, сколько калорий можно получить, если съесть одну порцию салата», — пояснила врач.

Диетолог указала на то, что майонезом чаще всего заправляют те блюда, которые являются достаточно калорийными сами по себе. Оливье, например, не стоит считать легкой закуской, поскольку в этом случае данный салат уже является полноценным вторым блюдом, отмечает телеканал «Звезда».

К оливье, по мнению специалиста, стоит добавить что-то овощное, а не мясное, а майонез делает калорийнее и без того сытные салаты.

Снизить калорийность майонеза можно, смешав его в соотношении 50:50 с греческим йогуртом или с нежирной сметаной, пишет сайт aif.ru. Также можно сочетать майонез с лимонным соком, кетчупом и другими соусами.

Как сообщает телеканал «360», ранее специалисты «Роскачества» проверили образцы майонеза марок «Махеевъ», «Скит», «Ряба», «Московский провансаль» и Heinz по всем показателям: органолептические свойства, микробиология, наличие посторонних примесей, соответствие содержимого упаковки и надписи на ней и безопасность продукта. Все проверенные торговые марки оказались абсолютно безопасны. Победителей оказалось сразу три — «Скит», «Ряба» и Heinz. Они получили максимальные пять баллов, и к ним у наших экспертов не возникло претензий.

28 декабря врач-диетолог Александр Андреев рассказал, во сколько лучше всего садиться за стол в Новый год. По его словам, нет ничего страшного в том, чтобы в виде исключения нарушить режим ради новогоднего застолья, это не принесет вреда здоровью. Так, в Новый год допустимо принимать пищу и употреблять алкоголь в 22:00 или 23:00.