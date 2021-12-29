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Московская программа лояльности «Город» запустила акцию в поддержку Дедов Морозов

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Программа лояльности «Город» для всех держателей карты «Тройка» опросила Дедов Морозов и Снегурочек в преддверии новогодних праздников. Работа рождественских волшебников оказалась не такой чудесной, как многие ее представляют. Настойчивые приглашения за стол, пробки в снежной Москве и тяжелые мешки подарков, которые достанутся не тебе. Поэтому мобильное приложение «Город» решило запустить новогоднюю акцию в поддержку представителей морозной профессии и порадовать их необходимыми для работы подарками.

В декабрьском опросе «Города» приняли участие 456 Дедов Морозов и 195 Снегурочек.

В ситуации с коронавирусом новогодняя магия оказалась бессильна. Так, половина опрошенных уже столкнулась с отменой заказов из-за ограничений, 27% рассказали, что для выполнения заказа им потребуется сертификат о вакцинации, 23% москвичей отметили актуальность онлайн-заказов.

Что касается особенностей работы в канун Нового года, больше половины праздничных дедушек и внучек отметили настойчивые приглашения за праздничный стол, из-за чего приходится перестраивать расписание и сталкиваться с недовольными клиентами. При этом остальные 40% заметили, что многие заказчики готовы оплачивать дополнительное время заказа.

Интересный факт: главные волшебники страны отметили возросший интерес детей к песням популярных рэп-исполнителей вместо традиционных стихотворений. Среди артистов выделили рэпера Алишера Моргенштерна и блогера Даню Милохина.

Запуская акцию в поддержку Дедов Морозов и Снегурочек, «Город» решил подарить им все то, что поможет успеть поздравить как можно больше детей и взрослых. Участники акции получат скидки на поездки на такси и каршеринге.

Для участия в акции декабрьским чародеям нужно снять видео с пожеланиями для москвичей, выложить видео в сториз и отметить аккаунты «Города» и двух партнеров, участвующих в акции. После отправленного видео участник получит подарок в личном кабинете «Города». Подробности акции можно узнать на официальной странице «Города» в Instagram.

По каким приметам мы узнаем в тебе Деда Мороза или Снегурочку? Никаких официальных подтверждений, только вера в чудо, новогоднее настроение и, конечно же, элемент новогоднего костюма.

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