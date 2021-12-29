Кампус с экопарком и экотропой построят на Камчатке

В 2022 году в Елизовском районе научно-образовательный центр «Ойкумена» начнет строительство кампуса. На территории будет инфраструктура, сертифицированная по «зеленым» стандартам: оборудованный образовательный комплекс, номерной фонд и визитно-информационный центр.

Кроме того, в этом районе создадут экопарк, оборудуют общественную экотропу со смотровыми площадками.

В центре в течение всего года будут проводиться экологические студенческие смены, международные эконференции, форумы, форсайт-сессии. На них планируется решать технологические и системные задачи регенеративной экономики, создавать условия для развития наукоемкого бизнеса.

По словам руководителя центра «Ойкумена» Сергея Самойленко, которые приводит ИА KamchatkaMedia, деятельность его организации позволит выстроить принципиально новую циклическую модель развития всего региона. Она будет базироваться на ответственном использовании возобновляемых ресурсов с учетом сохранения экосистемы Камчатского края.

Агентство уточняет, что перед реализацией проекта было проведено несколько научных экспедиций, лабораторных исследований. К нему проявили интерес крупные специалисты не только из России, но и со всего мира.

В середине декабря сообщалось о планах развивать на Камчатке геотермальную энергетику. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минэнерго проанализировать применение в Камчатском крае разных видов генерации, в том числе геотермальных. По его словам, одна из ключевых проблем в регионе — обеспечение теплом и электроэнергией по доступным ценам.