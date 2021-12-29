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В Москве выставили на продажу броневик «Скорпион» за 4,75 млн рублей

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На сайте «Авто.ру» появилось объявление о продаже российского бронированного автомобиля «Скорпион». За машину, которая находится в Москве, продавец планирует выручить 4 750 000 рублей.

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Трехдверный бронеавтомобиль оснащен дизельным двигателем мощностью 135 л.с. Мотор работает совместно с механической коробкой передач и системой полного привода. Максимальная скорость — 130 км/ч.

Автомобиль оснащен силовыми бамперами, шноркелем, лебедкой, внедорожными покрышками и дополнительной оптикой на крыше. «Скорпион» способен обеспечить защиту от подрыва 2 кг взрывчатого вещества под днищем.

Ульяновский автомобильный завод опубликовал 19 ноября на своей официальной странице в сети Facebook фото опытного образца кросс-купе на базе УАЗ-469Б.

Автомобиль был выпущен в 1977 году, однако производство модели так и не наладили из-за отсутствия финансирования. В итоге доработками ульяновских внедорожников под запросы местных покупателей занимались сами зарубежные импортеры.

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