Прямой эфир
Общество
Владельца шахты «Листвяжная» Федяева оставили под арестом
Общество
Правительство выделит более 200 млрд рублей на развитие науки в 2022 году
Общество
В России могут расширить перечень влекущих за собой лишение гражданства преступлений
Культура
Джоан Роулинг появится в спецэпизоде «Гарри Поттера»
Недвижимость
В Сочи и Калининграде арендное жилье подорожало на 40%
Авто
Минпромторг спрогнозировал снижение темпов роста цен на автомобили
Армия
Источник анонсировал заступление на боевое дежурство ЗРС С-550
Мир
В бундестаге заявили о кризисе в правительстве Германии из-за СП-2
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег с помощью новогодних розыгрышей
Мир
Посол России в ФРГ раскритиковал дискуссии о поставках оружия Украине

Мосгорсуд ликвидировал «Мемориал»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский городской суд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал» (признан иноагентом в РФ). Об этом в среду, 29 декабря, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Требование прокурора удовлетворить, «Мемориал» — ликвидировать», — огласил решение судья Михаил Казаков.

Подсадные шутки: обидчикам «Бессмертного полка» грозят реальные сроки
IP-адреса всех авторов нацистских фотографий на портале акции были отправлены в Следственный комитет

Ликвидировать «Мемориал» ранее в этот день попросила столичная прокуратура. Прокурор отметил, что меры, принимаемые ранее в отношении «Мемориала», не привели к исправлению, общество «демонстрирует устойчивое пренебрежение к Конституции РФ и законам».

«Общество существует на деньги из иностранных источников, в том числе непосредственно от зарубежных государств. Правозащитный центр участвовал во всех протестных движениях, поддерживал все протесты, направленные на дестабилизацию страны», — заявил прокурор в ходе прений сторон.

Днем ранее Верховный суд России ликвидировал международное общество «Мемориал». Об этом попросила Генпрокуратура РФ, указав, что организация в ходе своей деятельности стремится реабилитировать нацистских преступников, а также дискредитировать органы государственной власти РФ и создать лживый образ СССР как террористического государства.

9 декабря президент России Владимир Путин выразил надежду на справедливый судебный процесс в отношении «Мемориала». При этом глава государства напомнил, что центр пытается защищать организации, которые признаны в РФ террористическими и экстремистскими.

11 ноября Генпрокуратура обратилась в Верховный суд РФ с иском о ликвидации организации «Мемориал». Инициатива объяснялась тем, что организация скрывала факт выполнения ею функции иноагента, из-за чего с 2019 года неоднократно привлекалась к административной ответственности. Кроме того, Московская прокуратура в иске о ликвидации организации указала, что правозащитный центр допускает оправдание деятельности сторонников террористической и экстремистских организаций.

«Мемориал» был включен в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в 2016 году.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021