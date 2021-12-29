Мосгорсуд ликвидировал «Мемориал»

Московский городской суд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал» (признан иноагентом в РФ). Об этом в среду, 29 декабря, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Требование прокурора удовлетворить, «Мемориал» — ликвидировать», — огласил решение судья Михаил Казаков.

Ликвидировать «Мемориал» ранее в этот день попросила столичная прокуратура. Прокурор отметил, что меры, принимаемые ранее в отношении «Мемориала», не привели к исправлению, общество «демонстрирует устойчивое пренебрежение к Конституции РФ и законам».

«Общество существует на деньги из иностранных источников, в том числе непосредственно от зарубежных государств. Правозащитный центр участвовал во всех протестных движениях, поддерживал все протесты, направленные на дестабилизацию страны», — заявил прокурор в ходе прений сторон.

Днем ранее Верховный суд России ликвидировал международное общество «Мемориал». Об этом попросила Генпрокуратура РФ, указав, что организация в ходе своей деятельности стремится реабилитировать нацистских преступников, а также дискредитировать органы государственной власти РФ и создать лживый образ СССР как террористического государства.

9 декабря президент России Владимир Путин выразил надежду на справедливый судебный процесс в отношении «Мемориала». При этом глава государства напомнил, что центр пытается защищать организации, которые признаны в РФ террористическими и экстремистскими.

11 ноября Генпрокуратура обратилась в Верховный суд РФ с иском о ликвидации организации «Мемориал». Инициатива объяснялась тем, что организация скрывала факт выполнения ею функции иноагента, из-за чего с 2019 года неоднократно привлекалась к административной ответственности. Кроме того, Московская прокуратура в иске о ликвидации организации указала, что правозащитный центр допускает оправдание деятельности сторонников террористической и экстремистских организаций.

«Мемориал» был включен в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в 2016 году.