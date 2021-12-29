Буйство природы: как бразильцы спасаются от наводнения

После сильнейшей засухи в Бразилию пришли проливные дожди, которые продолжаются уже второй месяц. В последние дни ситуация резко ухудшилась. Больше всех пострадал штат Баийя — нынешнее наводнение называют здесь самым масштабным в истории. Как бразильцы сражаются с природным катаклизмом — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Leonardo Benassatto
Почти 50 тыс. человек в штате с 15-миллионным населением были эвакуированы или лишились своих домов
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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
В 72 городах объявлено чрезвычайное положение
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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
Фотография родителей — единственное, что удалось извлечь 81-летней Витории Роче из-под развалин дома, в котором она прожила 40 лет
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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
После прорыва нескольких плотин десятки населенных пунктов оказались полностью затоплены
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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
В штате Баийя насчитывается уже 20 жертв наводнений
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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
«Это огромная трагедия, я не припомню ничего подобного. Количество домов, улиц и городов, находящихся под водой, ужасает», — заявил губернатор Руи Коста, который совершил облет пострадавшей от наводнений территории
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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
За прошедшие недели в результате удара стихии ранения получили почти 300 человек
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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
К спасательным работам и эвакуации жителей пострадавших районов привлечена армия
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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
По прогнозам синоптиков дожди в ближайшее время не прекратятся
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