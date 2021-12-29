Буйство природы: как бразильцы спасаются от наводнения

После сильнейшей засухи в Бразилию пришли проливные дожди, которые продолжаются уже второй месяц. В последние дни ситуация резко ухудшилась. Больше всех пострадал штат Баийя — нынешнее наводнение называют здесь самым масштабным в истории. Как бразильцы сражаются с природным катаклизмом — в фотогалерее «Известий»