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Виновнице смертельной аварии под Магаданом грозит 7 лет тюрьмы

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Виновнице смертельного ДТП под Магаданом предъявили обвинение. Ей грозит до семи лет лишения свободы, сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на региональную прокуратуру.

ДТП на федеральной трассе «Колыма», в котором погибли два человека, получило широкую огласку в СМИ. Следствие установило, что аварию спровоцировала женщина за рулем, у которой не было водительских прав. Она не справилась с управлением автомобилем на скользкой дороге и выехала на встречную полосу.

Прокуратура признала законным возбуждение дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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