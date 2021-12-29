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Автомобилистам рассказали об ограничении движения в Москве в Новый год

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С 31 декабря по 1 января 2022 года в Москве будет ограничено движение в центральной части города — на Кремлевской и Москворецкий набережных, Большом Москворецкому мосту, а также на улицах Варварке, Ильинке и Москворецкой. Об этом 29 декабря сообщили в ГИБДД столицы.

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Движение на указанных участках и Васильевском спуске будет ограничено с 23:30 до 0:15 в связи с праздничными фейерверками.

Ограничения в движении будут действовать с 00:50 до 01:00 в Юго-Западном административном округе (по улице Кадырова от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи), а также в других округах.

«В Троицком и Новомосковском административных округах по проектируемому проезду № 5562 от проектируемого проезда № 6455 до Валуевского шоссе, улице Физической от Калужского шоссе до улицы Солнечной и улице Центральой от дома 26 до улицы Солнечной», — говорится в сообщении столичного ГИБДД.

В Зеленоградском административном округе движение будет перекрыто по Озерной аллее от Центрального до Георгиевского проспекта, д. 5 с. 2., Центральному проспекту от к. 301А до к. 241, улицам Летчика Полагушина и Юности в районе пересечения с Центральным проспектом.

Ранее, 27 декабря, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Москве будет «скандинавская еврозима».

С 31 декабря на 1 января в столице будет облачная погода, температура воздуха опустится до –7 градусов. По словам эксперта, высота снежного покрова в Москве составит 25–28 см — в полтора раза выше нормы. Ожидаются слабые морозы, характерные для Скандинавии.

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