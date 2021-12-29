Ушедшего в лыжный поход туриста из Пскова нашли погибшим на Колыме

В Магаданской области погиб турист из Пскова. По предварительным данным, тело 28-летнего Дмитрия Зыбина нашли в лесу.

Молодой человек отправился в поход на лыжах либо в сторону туристического маршрута «Медвежья тропа», либо в сторону реки Окса. Его искали с 25 декабря, сообщает ИА MagadanMedia.

Причины смерти туристы сейчас выясняются.

Ранее в Хасанском районе Магаданской области во время сплава по реке погибла туристка из Уфы. На пересечении рек Малтан и Хета опрокинулась одна из лодок туристической группы. В воде оказалась жительница Уфы 1975 года рождения. Она погибла.