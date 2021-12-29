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Новак: Россия уверена в том, что сорвать реализацию «Северного потока – 2» невозможно

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Сорвать реализацию проекта «Северный поток – 2» (СП-2) невозможно. Об этом 29 декабря заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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«Мы считаем, что этот проект невозможно сорвать. Он построен в соответствии со всеми требованиями законодательства», — сказал он в интервью РБК.

Вице-премьер отметил, что строительство любой инфраструктуры на долгосрочной основе пойдет Европе на пользу, поскольку создаст альтернативные возможности поставок энергоносителей.

Новак обратил внимание на то, что СП-2 был достроен вопреки всем попыткам помешать этому. Он выразил уверенность, что газ по нему будет поставляться в Европу, уточнив, что Евросоюз может выдвинуть новые требования к газопроводу.

«Но мы надеемся, что таких требований не будет. Проектная компания, которая реализует проект Nord Stream 2, строго действует в соответствии с европейским законодательством», — подчеркнул он.

По мнению вице-премьера, все требования «сверх действующего законодательства» будут политическими.

Новак также сообщил, что завершение сертификации СП-2 ожидается в течение первой половины следующего года, отметив, что «если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше».

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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