Джоан Роулинг появится в спецэпизоде «Гарри Поттера»

Автор истории о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг появится в спецэпизоде «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», посвященном выходу на экраны первого фильма кинофраншизы. Об этом 28 декабря сообщает The Independent.

Английскую писательницу покажут в кадре после того, как актеры обсудят, какое влияние на них оказали ее книги, пишет «Газета.Ru».

Ранее поклонники поттерианы заявляли о том, что Роулинг не будет в фильме, после ее трансфобных замечаний в Сети.

Премьера спецвыпуска — 1 января 2022 года. В нем покажут декорации Хогвартса, а также расскажут о том, как создавался волшебный мир по мотивам книг британской писательницы Джоан Роулинг.

В спецвыпуске «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» примут участие актеры Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Руперт Гринт (Рон Уизли), Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер), Рэйф Файнс (Волан-де-Морт), Эванна Линч (Полумна Лавгуд), Хелена Бонем Картер (Беллатриса Лестрейндж), Гэри Олдман (Сириус Блэк), Том Фелтон (Драко Малфой) и другие, режиссеры фильмов о Гарри Поттере Крис Коламбус, Альфонсо Куарон, Майк Ньюэлл и Дэвид Йейтс, а также продюсер Дэвид Хейман.

Серия из восьми фильмов «Гарри Поттер» снята компанией Warner Bros. по книгам Роулинг. Первый «Гарри Поттер и Философский камень» вышел на экраны кинотеатров 4 ноября 2001 года. Финальная картина «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» — в 2011 году.

8 июня 2020 года Роулинг обвинили во враждебном отношении к трансгендерным и транссексуальным людям. Однако она ответила пользователям соцсетей, что знает и любит трансперсон.

Перед этим писательница высмеяла заголовок публикации «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют».

После этого Роулинг, по ее словам, регулярно сталкивалась с угрозами физической расправы, ей также пытались подбросить самодельную взрывчатку в почтовый ящик.