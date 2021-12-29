Масштабные обновления прошли в филиале библиотеки в Можге

В Можге (Удмуртия) в филиале библиотеки № 2 прошло масштабное обновление, в рамках которого учреждение стало модельным. Об этом министр культуры республики Владимир Соловьев рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Церемония открытия модельной библиотеки состоялась 27 декабря. В рамках обновления в учреждении переоборудовали вспомогательные помещения, книгохранилища, а также увеличили функционал читательских зон, пишет ИА «Сусанин».

Для библиотеки закупили новую мебель, компьютерное и мультимедийное оборудование, интерактивную панель для информационной, экскурсионной и лекционной деятельности. Кроме того, обустроены зоны для выставок, кружков, общения, творческих мастерских, заседаний клубов по интересам, проведения дискуссий и концертов.

Также пополнился библиотечный фонд. Приобретены издания современных зарубежных авторов, больше произведений стало в разделе научно-популярной литературы, расширился ассортимент периодики.

Создание модельных библиотек в республике планируется продолжить.