Новак назвал условие для увеличения поставок газа в Европу

Вице-премьер РФ Александр Новак в среду, 29 декабря, заявил, что Россия готова увеличивать поставки газа в Европу, однако для этого требуется подписание долгосрочных контрактов.

По его словам, у страны есть ресурсная база, позволяющая обеспечивать спрос европейских потребителей на топливо в любых объемах.

«Еврокомиссия целенаправленно отказывается от базовых принципов — от долгосрочных инвестиций в отрасль и долгосрочных контрактов в пользу спотовых контрактов. Спот предполагает удовлетворение заявок в ближайшее время, без понимания того, что будет происходить на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — приводит РБК слова Новака.

По его словам, цены на газ в Европе пойдут вниз, когда будет достаточное предложение, чтобы обеспечить высокий спрос, пишет «Газета.Ru».

21 декабря биржевая цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития Виктор Хайков также отмечал, что одним из серьезных факторов роста цен на топливо стала политика Европы по отказу от долгосрочных контрактов на его поставку в пользу спотовых.