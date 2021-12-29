Volkswagen представит в России новые версии Touareg и Taos в 2022 году

Немецкая компания Volkswagen готовит специальные версии кроссоверов Touareg и Taos, адаптированные для эксплуатации в России.

Новинки должны выйти на российский рынок в 2022 году. Об этом 29 декабря сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу бренда.

Кроссовер Volkswagen Touareg доступен в России с системой полного привода 4Motion, дизельным двигателем мощностью 249 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Модель предлагается от 5,551 млн рублей.

Продажи компактного кроссовера Volkswagen Taos стартовали на российском рынке в августе этого года. Новый Volkswagen Taos предлагается с двумя двигателями — атмосферным мощностью 110 л.с. в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач или шестиступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом, а также турбированным 150-сильным мотором в паре с восьмискоростной автоматической коробкой передач и передним приводом или семиступенчатым автоматом и полным приводом. Цена модели начинается от 1 754 900 рублей.

3 ноября сообщалось, что Volkswagen представила новый купе-кроссовер ID.5. Продажи модели начнутся в Европе в 2022 году.

Автомобиль построен на базе кроссовера ID.4. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0.26. На европейском рынке модель будет предлагаться в модификациях Pro, Pro Performance и GTX.