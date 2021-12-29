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Трех человек сбили на дорогах Липецкой области за сутки

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На территории Липецкой области за минувшие сутки под колеса авто попали три человека. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Во вторник, 28 декабря, в Ельце 43-летний водитель «Лады Весты» допустил наезд на 13-летнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на улице 9 Декабря. Подростка доставили в больницу, где после оказания медпомощи отпустили домой.

В тот же день в Задонске на улице Карла Маркса 24-летний водитель ВАЗ-2114 сбил вне пешеходного перехода мужчину. Пострадавшего госпитализировали. Его личность сейчас устанавливается, пишет GOROD48.

Третье ДТП зафиксировано в Ельце. На улице Орджоникидзе 57-летний водитель автобуса «ПАЗ» наехал на 26-летнего пешехода. Мужчина получил травму и после оказания медпомощи был отпущен.

За прошедшие сутки на дорогах региона зарегистрировано 33 случая механического столкновения машин и 1186 нарушений правил дорожного движения. За управление авто в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлекли 13 человек, на неиспользование ремней безопасности — 47.

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