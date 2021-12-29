Трех человек сбили на дорогах Липецкой области за сутки
На территории Липецкой области за минувшие сутки под колеса авто попали три человека. Об этом сообщает региональное УГИБДД.
Во вторник, 28 декабря, в Ельце 43-летний водитель «Лады Весты» допустил наезд на 13-летнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на улице 9 Декабря. Подростка доставили в больницу, где после оказания медпомощи отпустили домой.
В тот же день в Задонске на улице Карла Маркса 24-летний водитель ВАЗ-2114 сбил вне пешеходного перехода мужчину. Пострадавшего госпитализировали. Его личность сейчас устанавливается, пишет GOROD48.
Третье ДТП зафиксировано в Ельце. На улице Орджоникидзе 57-летний водитель автобуса «ПАЗ» наехал на 26-летнего пешехода. Мужчина получил травму и после оказания медпомощи был отпущен.
За прошедшие сутки на дорогах региона зарегистрировано 33 случая механического столкновения машин и 1186 нарушений правил дорожного движения. За управление авто в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлекли 13 человек, на неиспользование ремней безопасности — 47.