В Москве арестовали угрожавшего «гранатой» охранникам ТЦ «Метрополис»

В Москве арестовали мужчину, который угрожал охранникам торгового центра «Метрополис» предметом, напоминающим гранату. Соответствующее решение в среду, 29 декабря, принял Головинский суд столицы.

Мужчину подозревают в хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в его качестве.

«Головинским районным судом города Москвы 28 декабря 2021 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юнусова Салмана Магомедовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, сроком до 26 февраля 2022 года», — сообщили в пресс-службе судов столицы.

26 декабря из ТЦ «Метрополис» в Москве эвакуировали посетителя после сообщения о вооруженном мужчине. Тогда отмечалось, что неизвестный пытался похитить товар.

Охранники магазина «Золотое яблоко» задержали мужчину и отвели его в подсобное помещение. Там злоумышленнику предложили заплатить за товар, в противном случае будет вызвана полиция. Мужчина ответил охранникам в грубой форме и достал предмет, напоминающий гранату. Охранники выбежали из комнаты, злоумышленник покинул помещение вслед за ними.

В тот же день мужчину задержали. В результате инцидента никто не пострадал.