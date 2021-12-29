Тысяча эффективных сотрудников станут акционерами «Сбера»

Правление Сбербанка запустит программу долгосрочной мотивации лучших сотрудников. Тысяча специалистов получит часть вознаграждения акциями «Сбера» в честь 180-летия компании. Об этом 29 декабря сообщается на сайте банка.

Отмечается, что такие мотивационные программы для работников, оказывающих ключевое влияние на общий результат, поспособствуют реализации амбициозных целей стратегии «Сбера-2023».

«Программа долгосрочной мотивации сотрудников акциями компании — эффективная мировая практика сохранения и развития талантов. Мы рады, что в этом году самые ценные сотрудники «Сбера» получили возможность стать акционерами и в дальнейшем смогут влиять на развитие компании», — отметил глава Сбербанка Герман Греф.

Программы будут реализовываться трехлетними циклами с осуществлением ежегодных промежуточных выплат. Циклы будут запускаться раз в год. При этом будут задействованы банковская и финансовая инфраструктуры «Сбера».

Уточняется, что запуск программы не потребует приобретения акций «Сбера» с рынка, так как будут использованы уже имеющиеся в финансовой организации акции.

19 ноября стало известно, что «Сбер» впервые признан лучшим розничным цифровым банком мира по итогам ежегодного исследования Global Finance. Кроме того, финансовая организация завоевала победу еще в ряде номинаций международной премии «Лучшие цифровые банки мира» (World’s Best Digital Bank Awards).