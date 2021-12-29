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Два человека погибли в лобовом столкновении авто в Брянской области

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В Клинцовском районе Брянской области в результате лобового столкновения легковушек погибли два человека, еще трое, включая двух маленьких детей, получили травмы. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла вечером во вторник, 28 декабря, на 10-м км автодороги Клинцы – Ущерпье – Красная Гора. По предварительным данным, 30-летняя водитель ВАЗ-21102 выехала на встречную полосу и лоб в лоб врезалась в легковую Geely MK Cross, за рулем которой находился 32-летний мужчина, пишет NASHBRYANSK.RU.

Оба водителя получили различные травмы, от которых скончались. Пострадали 33-летний и шестилетний пассажиры отечественной машины, а также двухлетняя девочка, которая находилась в иномарке. Их госпитализировали.

По факту ДТП организована проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

28 декабря в результате ДТП с тремя легковыми автомобилями под Самарой погибли три человека, еще двое пострадали. Авария произошла на 81-м км трассы Самара–Бугуруслан в районе села Федоровка.

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