Зверски убившему косулю в ЕАО грозит до пяти лет тюрьмы

Следственный отдел МО МВД РФ «Биробиджанский» сообщил о завершении расследования уголовного дела по факту жестокого обращения с животным. Обвиняемый — житель Ленинского района, который на дороге Биробиджан–Унгун-Ленинское сбил на автомобиле, а затем нанес не менее 22 ударов кулаком в область головы и более 30 ударов железным предметом самке косули. Животное погибло.

Мужчину задержали, им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Ленинского района. Установлено, что он своими действиями причинил департаменту по охране и использованию объектов животного мира регионального правительства ущерб в 200 тыс. рублей.

Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье — от 3 до 5 лет лишения свободы. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд, пишет ИА EAOMedia.

В начале декабря в Московской области задержали мужчину после гибели собаки, которую выбросили из окна квартиры, расположенной на 14-м этаже. Животное в результате падения с высоты скончалось. Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.