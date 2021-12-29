Прокуратура начала проверку по факту гибели школьника в Подмосковье

Прокуратура Московской области начала проверку по факту гибели одиннадцатилетнего мальчика в Подмосковье. Об этом 29 декабря сообщается на сайте надзорного органа.

«Прокуратура проводит проверку в связи со смертью ребенка в Дубне <…> По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей», — говорится в сообщении.

О гибели школьника стало известно ранее в среду. Тело ребенка обнаружили на улице Программистов в Дубне. Утром 27 декабря он вышел из дома и должен был отправиться в школу на автобусе, однако до учебного заведения не добрался.

По одной из версий, ребенок якобы сел не на тот автобус, а денег еще на одну поездку у него не было, поэтому он решил пойти пешком. Позже появились кадры маршрута школьника. На записи видно, как он идет по мосту.

По данным «Известий», у погибшего ребенка были особенности в развитии, он посещал специализированную школу. Также известно, что мальчик воспитывался в многодетной семье.