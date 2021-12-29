Председатель Конституционного суда Зорькин допустил возвращение смертной казни в России

Не исключено, что в будущем в России могут отменить мораторий на смертную казнь. Такое мнение высказал председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл».

Зорькин отмечает, что установление в России бессрочного моратория на смертную казнь было условием для вступления страны в Совет Европы. Позднее решение было подтверждено в 1999 и 2009 годах. Однако формально высшая мера наказания отменена — практически КС объявил на нее бессрочный мораторий.

«То обстоятельство, что Конституционный суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем», — отметил Зорькин в опубликованной книге.

Как отметил председатель КС РФ, вопрос о смертной казни нельзя закрыть, пока происходят умышленные убийства. Он отметил, что в этом вопросе всё будет зависеть от общей правовой ситуации в стране и от того, насколько Россия сможет продвинуться в создании правопорядка.

«Очень надеюсь, что сделанный нашей страной отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно», — добавил Зорькин.

В апреле 1997 года в России ввели мораторий на смертную казнь. Последний смертельный приговор был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года.

В августе этого года в пресс-службе ФСИН рассказали «Известиям», что сейчас в исправительных колониях особого режима для осужденных к пожизненному сроку содержится 538 осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена на пожизненное лишение свободы. Также в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) содержатся 11 осужденных на смертную казнь, которым благодаря введению моратория приговор был заменен на срок лишения свободы до 25 лет.