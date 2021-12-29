Более 500 тыс. рублей похитили при ремонте железной дороги Хабаровска

Уголовное дело о мошенничестве при реализации инвестиционного проекта возбуждено в Хабаровском крае. Нарушения выявила проверка Хабаровской транспортной прокуратуры.

Надзорное ведомство проверило исполнение законодательства при строительно-монтажных и пусконаладочных работах в рамках инвестиционного проекта «Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона». Речь шла о процессе перевооружения тяговой подстанции на станции Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги.

Установлено, что в период с 2017 по 2019 год неустановленное лицо из числа руководства субподрядной организации для завышения стоимости работ внесло недостоверные данные в акты приемки работ, в справки об их стоимости. Ущерб от этой деятельности составил порядка 500 тыс. рублей.

Транспортная прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. Позже было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», пишет ИА AmurMedia.