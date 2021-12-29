Банк БРИКС одобрил включение Египта в состав членов финансового учреждения. Об этом в среду, 29 декабря, сообщается на сайте учреждения.

«Мы рады приветствовать Египет в семье НБР (Новый банк развития. — Ред.). Египет является одной из самых быстроразвивающихся стран мира, крупной экономикой на Африканском континенте и в регионе Ближнего Востока, а также ключевым игроком в финансовых институтах развития», — говорится в заявлении президента банка Маркуса Троихо.

Он отметил, что БРИКС рассчитывает на оказание поддержки его инвестиционных потребностей в инфраструктуре и устойчивом развитии.

В конце 2020 года совет управляющих НБР уполномочил банк провести официальные переговоры с потенциальными новыми странами-членами. В сентябре этого года к финансовому учреждению присоединились ОАЭ, Уругвай и Бангладеш. Они стали первыми новыми странами - членами банка.

БРИКС — группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Организация БРИКС была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума (ПЭФ). Помимо саммитов встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов и других.

НБР был образован в 2014 году, его целью является финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.