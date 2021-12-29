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Отменен мораторий на компенсацию проезда для пенсионеров в Хабаровске

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Власти Хабаровского края отменили мораторий на компенсацию льготного проезда для пожилых людей, не прошедших вакцинацию. Об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярев.

По его словам, которые приводит ИА AmurMedia, Хабаровский край — один из немногих регионов, который пошел на этот шаг. Бюджет раздвинули на 240 млн рублей и нашли резервы на будущий год. Поэтому ограничение выплат на проезд власти посчитали излишним.

Дегтярев поручил замглавы правительства края по социальным вопросам Евгению Никонову проработать этот вопрос со штабом по предупреждению распространения коронавируса.

С 15 декабря непривитые пенсионеры старше 60 лет в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре не получали компенсацию льготного проезда на транспорте.

Также в Хабаровском крае сделавшим прививку от COVID-19 людям старше 60 лет платят 2 тыс. рублей. По словам Дегтярева, люди старше 60 лет тяжелее всех переносят COVID-19 и именно среди пенсионеров больше всего количество летальных исходов.

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