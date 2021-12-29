Промышленность Петербурга показала рост инвестиций

Последние несколько кварталов в промышленной отрасли Петербурга отмечается рост инвестиций, несмотря на тренд на их сокращение в России, рассказал 29 декабря глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Кирилл Соловейчик.

«С начала 2021 года объем инвестиций в обрабатывающую промышленность увеличился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составил 70 млрд рублей», — сказал он в беседе с газетой «Деловой Петербург».

По мнению Соловейчика, росту поспособствовал правильный подбор инструментария, над которым работал комитет вместе с партнерами из отрасли.

«А значит, мы достигаем целей, которые промышленность поставила перед нами. Для меня, для комитета, пожалуй, это самое важное. Так, в этом году был запущен новый механизм поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Петербурга, — региональный инвестиционный проект, который предоставляет ряд налоговых преференций для предприятий», — сообщил глава комитета.

В числе принятых мер он также назвал поддержку губернатором Фонда развития промышленности и увеличение объема средств на возмещение затрат на лизинг.

«Я убежден, что промышленность Петербурга обладает огромным потенциалом. Каждое предприятие вносит значительный вклад в развитие города. Мы способны создать не единицы, а по меньшей мере десятки современных высокотехнологичных компаний-мировых лидеров. <...> Комитет готов вместе с предпринимателями города реализовывать промышленную политику Санкт-Петербурга, — резюмировал Соловейчик.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Промышленность Петербурга переломила тренд сокращения инвестиций».