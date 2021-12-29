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Посольство РФ оценило призыв Госдепа освободить граждан США из тюрем

Посольство России ответило Госдепу, что Уилан и Рид арестованы за серьезные преступления
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Осужденные в РФ американцы Пол Уилан и Тревор Рид были арестованы за совершение серьезных преступлений, в отличие от россиян в США. Об этом в среду, 29 декабря, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

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Так в диппредставительстве России отреагировали на призыв пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса, опубликованного в Twitter ранее в этот день, в котором он призвал российские власти освободили осужденных американцев «без предварительных условий и незамедлительно, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями».

«Позвольте напомнить пресс-секретарю госдепартамента о том, что, в отличие от россиян, которых США зачастую задерживают и осуждают по надуманным предлогам, П. Уилан и Т. Рид были арестованы при совершении серьезных преступлений», — отмечается в сообщение посольства РФ в Twitter.

Тревор Рид был приговорен к девяти годам заключения в колонии общего режима в июле 2020 года за применение насилия в отношении представителей власти. Пол Уилан был задержан в декабре 2018 года в Москве по подозрению в шпионаже против России, пишет «Газета.Ru».

В августе адвокат Уилана Ольга Карлова заявила, что сторона защиты американца подаст ходатайство в Мосгорсуд о его переводе в Соединенные Штаты для дальнейшего отбытия наказания. Карлова также обращала внимание на то, что ей до сих пор не удалось пообщаться с Уиланом по телефону, хотя она имеет это право.

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