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МИД РФ оценил ситуацию с безопасностью в Афганистане после прихода талибов

МИД России: С приходом талибов в Афганистане не было резкого обвала ситуации с безопасностью
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После прихода к власти в Афганистане «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не произошло резкого обвала ситуации с безопасностью. Об этом в среду, 29 декабря, сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

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«Отмечаем, что новые афганские власти предпринимают усилия по обеспечению безопасности и стабильности в стране, дают заверения, что с афганской территории не будет исходить угроз безопасности третьим странам», — рассказал замглавы российского МИДа «РИА Новости».

Кроме того, Сыромолотов отметил, что роста террористической активности на рубежах РФ не наблюдается. Москва готова оказывать содействие в контртеррористических усилиях в Афганистане, сообщил он.

Ранее, 27 декабря, президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что ситуация на границе с Афганистаном вызывает тревогу и озабоченность.

18 ноября посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что о политическом сотрудничестве РФ с новыми властями Афганистана пока речи не идет, Москва в полной мере учитывает санкции ООН в отношении движения «Талибан». По его словам, гуманитарная ситуация в Афганистане плохая, людям грозит голод.

17 ноября глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс заявила, что талибы движутся в сторону формирования инклюзивного правительства в Афганистане, но пока в недостаточном количестве. По ее словам, в ООН увидели, что представители движения прислушиваются к организации.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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