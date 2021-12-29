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Боррель назвал неприемлемыми требования России о нерасширении ЕС и НАТО на восток

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Требования России о прекращении расширения Евросоюза (ЕС) и НАТО на восток являются «неприемлемыми». Об этом в среду, 29 декабря, заявил изданию Die Welt глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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«Это (предложения РФ по безопасности. — Ред.) чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», — заявил Боррель.

По его словам, Россия «хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского союза». Данный вопрос касается не только США и РФ, отметил дипломат.

«Это абсурд. Мы не примем этого», — заключил Боррель.

28 декабря официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон вместе со своими европейскими союзниками готов обсуждать предложения РФ по безопасности, однако некоторые из них будут неприемлемы для США и Европы.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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