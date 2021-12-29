Новак оценил востребованность украинской ГТС после 2024 года

Украинская газотранспортная система (ГТС) будет востребована российской стороной и после 2024 года при выгодных экономических условиях и необходимом техническом состоянии. Об этом в среду, 29 декабря, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, Россия никогда не отказывалась от поставок по ГТС Украины, а договор о транзите по 40 млрд куб. м газа в год через украинскую территорию подписан до конца 2024 года.

«Но пропускная способность всей [экспортной] газотранспортной инфраструктуры не может быть равна объему потребления. Всегда должны быть свободный запас [пропускной способности] и конкуренция», — приводит РБК слова Новака.

Накануне директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что транзит газа через Украину после 2024 года будет зависеть от тех договоренностей, к которым удастся прийти сторонам.

Он также отметил, что, несмотря на политику Евросоюза, направленную на сокращение использования газа, спрос на этот вид топлива только растет, поэтому цены и взлетели.

Ранее, 24 декабря, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Россия готова на переговоры о продлении транзита газа через Украину, однако сначала нужно уточнить все вопросы по закупке этого топлива.

По словам Полищука, то, что Киев поставил вопрос о продлении договора еще за три года до его истечения, «может преследовать только политические цели».

Ранее, 12 декабря, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия по-прежнему привержена роли Украины в качестве транзитного маршрута для газа в Европу. Он добавил, что Германия поможет Украине стать «основным источником возобновляемой энергии и необходимого производства, которое будет на ее основе».