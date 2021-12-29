Прямой эфир
Общество
Владельца шахты «Листвяжная» Федяева оставили под арестом
Общество
Правительство выделит более 200 млрд рублей на развитие науки в 2022 году
Общество
В России могут расширить перечень влекущих за собой лишение гражданства преступлений
Культура
Джоан Роулинг появится в спецэпизоде «Гарри Поттера»
Недвижимость
В Сочи и Калининграде арендное жилье подорожало на 40%
Авто
Минпромторг спрогнозировал снижение темпов роста цен на автомобили
Армия
Источник анонсировал заступление на боевое дежурство ЗРС С-550
Мир
В бундестаге заявили о кризисе в правительстве Германии из-за СП-2
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег с помощью новогодних розыгрышей
Мир
Посол России в ФРГ раскритиковал дискуссии о поставках оружия Украине
Сюжет:

В России за сутки выявили 21 119 случаев COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За минувшие сутки в России зарегистрировано еще 21 119 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Омикронный номер: «Спутник V» способен остановить новый штамм
Об эффективности российской вакцины Владимир Путин рассказал на неформальном саммите СНГ

Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (1798) и Санкт-Петербурге (1526).

Скончались от последствий коронавируса за 24 часа 932 гражданина. Полностью выздоровели 42 776 человек.

Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в РФ зарегистрировано 10 458 271 случай COVID-19, число летальных исходов — 307 022, полностью выздоровели после коронавируса 9 380 223 человека.

Днем ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что в России продолжается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Она подчеркнула, что к новогодним праздникам Россия подходит со стабильной ситуацией по коронавирусу, однако после каникул ожидается ухудшение статистики по заболеваемости.

Кроме того, Попова отметила, что Россия стала первой и единственной страной, изучившей в Южно-Африканской Республике штамм «Омикрон». Также она уточнила, что невакцинированные граждане тяжелее переносят инфекцию при штамме «Омикрон».

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021