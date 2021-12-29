В России за сутки выявили 21 119 случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировано еще 21 119 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (1798) и Санкт-Петербурге (1526).

Скончались от последствий коронавируса за 24 часа 932 гражданина. Полностью выздоровели 42 776 человек.

Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в РФ зарегистрировано 10 458 271 случай COVID-19, число летальных исходов — 307 022, полностью выздоровели после коронавируса 9 380 223 человека.

Днем ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что в России продолжается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Она подчеркнула, что к новогодним праздникам Россия подходит со стабильной ситуацией по коронавирусу, однако после каникул ожидается ухудшение статистики по заболеваемости.

Кроме того, Попова отметила, что Россия стала первой и единственной страной, изучившей в Южно-Африканской Республике штамм «Омикрон». Также она уточнила, что невакцинированные граждане тяжелее переносят инфекцию при штамме «Омикрон».

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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