Новак спрогнозировал сроки сертификации «Северного потока – 2»

Сертификация газопровода «Северного потока – 2» (СП-2) должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года. Об этом в среду, 29 декабря, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Из тех графиков по срокам сертификации, о которых мне известно, она как раз и должна завершиться в течение первого полугодия [2022 года]. Конец первого полугодия — это максимальный срок. Если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше», — приводит РБК слова Новака.

Обозреватель издания Handelsblatt Юрген Флаугер в своей статье, опубликованной накануне, предположил, что в случае остановки «Северного потока – 2» Германии могут грозить перебои с электричеством из-за недостаточного объема поставок газа из России. Журналист подчеркнул, что РФ всегда была надежным поставщиком газа и выполняла свои обязательства даже в разгар холодной войны. Поэтому он призвал власти страны не обострять споры вокруг СП-2.

В свою очередь, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер в беседе с «Известиями» указал на то, что российский газ незаменим для энергобаланса ФРГ.

22 декабря министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок рассказала о том, что они с канцлером Германии Олафом Шольцем выработали общую позицию по вопросу запуска «Северного потока – 2», которая заключается в том, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации СП-2 как минимум до середины 2022 года.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.