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Посольство России ответило Госдепу на призыв освободить двух американцев

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Посольство России в Вашингтоне в среду, 29 декабря, отреагировало на призыв Госдепартамента США освободить из тюрем американцев Пола Уилана и Тревора Рида.

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«Позвольте напомнить пресс-секретарю госдепартамента о том, что, в отличие от россиян, которых США зачастую задерживают и осуждают по надуманным предлогам, П. Уилан и Т. Рид были арестованы при совершении серьезных преступлений», — говорится в сообщение посольства в Twitter.

Отмечается, что Уилана приговорили к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Риду дали девять лет тюремного заключения за применение насилия к полицейским, которые везли американца в отделение, после того как он в состоянии опьянения устроил конфликт на улице с двумя женщинами.

Ранее в этот день пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс опубликовал пост в Twitter, в котором призвал российские власти освободили осужденных американцев «без предварительных условий и незамедлительно, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями».

В августе адвокат Уилана Ольга Карлова заявила, что сторона защиты американца подаст ходатайство в Мосгорсуд о его переводе в Соединенные Штаты для дальнейшего отбытия наказания. Карлова также обращала внимание на то, что ей до сих пор не удалось пообщаться с Уиланом по телефону, хотя она имеет это право.

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