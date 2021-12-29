Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг «тревожных» городов

Москва и Санкт-Петербург стали в 2021 году городами, жители которых максимально восприимчивы к проблемам и страхам. Такие результаты опроса представил аналитический департамент Компании развития общественных связей (КРОС) .

В ходе исследования эксперты разделили города России по степени восприимчивости их жителей к проблемам и страхам на три категории: «встревоженные», «уравновешенные» и «невозмутимые».

В первой категории, которую возглавили Москва и Санкт-Петербург, оказались также Вологодская область, Пермский край, Крым, Краснодарский край, пишет РБК в среду, 29 декабря.

Во второй — Курская, Калининградская и Калужская области, Татарстан и Забайкальский край.

В третьей — Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Якутия и Дагестан.

Поводом для беспокойства жителей столицы и Петербурга стала пандемия, в Пермском крае — рост преступности, а в Крыму и Краснодарском крае — погодные аномалии, уточнили аналитики.

В конце ноября в международном аналитическом агентстве StartupBlink оценили принятые в Москве меры по борьбе с распространением коронавируса с точки зрения эпидемиологических показателей и влияния на экономику. Они стали лучшими среди европейских городов, а в мировом масштабе Москва заняла третье место, уступив Сан-Франциско и Нью-Йорку.