Сотрудники МЧС устроили сюрприз для спасенного в Магнитогорске Вани Фокина

Специально для Вани Фокина, которого спасатели три года назад вытащили из-под завалов обрушившегося жилого дома в Магнитогорске, МЧС организовало посещение подразделений ведомства.

Сначала мальчик и его семья встретились со спасителем ребенка, заместителем директора департамента спасательных формирований Петром Гриценко.

«Каждая спасенная жизнь, а тем более жизнь ребенка, является настоящим чудом. И такие уникальные чудеса ежедневно делают реальными пожарные и спасатели МЧС РФ, неся свою боевую службу», — отметил Гриценко.

Далее для Вани была проведена экскурсия по музею пожарной охраны в Истре, где он смог познакомиться с пожарно-спасательной техникой. Мальчик пришел в восторг от автолестницы и автоцистерны. В кабине автомобилей Гриценко рассказал Ване, для чего предназначена пожарная техника и какими возможностями она обладает. В заключение ребенку показали мультфильм на тему соблюдения правил пожарной безопасности.

После этого маленький Ваня вместе с семьей отправился в гости к сотрудникам центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». На интерактивной выставке аварийно-спасательной техники и робототехнических средств спасенному мальчику предоставили уникальную возможность почувствовать себя спасателем. Можно было немного поуправлять каждым образцом техники.

Потом Ване и его близким показали театрализованное представление по мотивам сказки «Летучий корабль», в котором сыграли дети сотрудников центра. После спектакля Фокины посетили экскурсию в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России, где им рассказали о работе ведомства в сфере предупреждения сезонных рисков и чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. И, наконец, насыщенный день завершила новогодняя елка и встреча с Дедом Морозом, который принес мальчику подарки.

«Конечно, такие вещи не забываются. Несмотря на то что в моей жизни было много чрезвычайных ситуаций, эта — одна из самых ярких с тем результатом, который мы смогли сделать всей нашей командой МЧС России. В памяти осталось самое главное — спасенная жизнь Ванечки Фокина, которого мы смогли извлечь из этого страшного завала. Надеюсь, что у него будет долгая и счастливая жизнь», — подытожил Гриценко, добавив, что у каждого спасателя есть подобные истории чудесных спасений.

31 декабря 2018 года в одной из многоэтажек Магнитогорска произошло обрушение подъезда из-за взрыва газа. В результате трагедии погибли 39 человек, 24 удалось спасти. Среди них был и десятимесячный Ваня Фокин, который провел под руинами более суток.

Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек, обезвоживание и переохлаждение. Однако через пару месяцев малыш уже был выписан из больницы и отправился домой.