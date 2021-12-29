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Соратники националиста Просвирнина собирают деньги на его похороны

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Соратники выпавшего из окна блогера-националиста и основателя проекта «Спутник и погром» Егора Просвирнина собирают на его похороны 4,5 млн рублей. Об этом они сообщили в соцсети 28 декабря.

«Прямо сейчас главная задача всех добрых и злых русских людей — достойно проводить нашего дорогого Егора. К настоящему моменту мы собрали чуть более 2 млн рублей. Сердечно благодарим каждого жертвователя», — говорится в посте соцсети «ВКонтакте».

Авторы сообщения указали, что 3,5 млн рублей стоит участок на Троекуровском кладбище, где пожелал быть похороненным Просвирнин, еще не менее 1 млн потребуется для организации похорон и поминок. Собранные средства передадут матери Егора. О дате похорон авторы поста пообещали сообщить в ближайшее время.

28 декабря редакция издания «Спутник и погром», главным редактором которого был Просвирнин, выдвинула свою версию его гибели. По словам соратников умершего, последнюю неделю националист болел, страдал бессонницей и находился в «сумрачном состоянии духа», однако «ни о каком суициде не было и речи», планы на следующий год были «поистине масштабными».

Егор Просвирнин выпал голым из окна квартиры на Тверском бульваре в Москве 27 декабря. По словам супруги, мужчина вел себя эксцентрично и странно. При падении из окна блогер получил смертельные травмы и скончался до прибытия медиков.

Ранее в этот день следователи изъяли неизвестные лекарственные препараты из квартиры Просвирнина. Кроме того, на кровати обнаружены следы крови. По предварительным данным, журналист перед падением из окна получил ножевые ранения.

Незадолго до гибели Просвирнин вел себя неадекватно, соседям пришлось вызвать полицию. Жильцы дома слышали ссору мужчины с супругой и тещей. На месте его гибели возник стихийный мемориал. Сторонники идей националиста возложили цветы к месту его гибели.

В 2017 году проект «Спутник и Погром» наряду с другими информационными ресурсами националистического толка был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за материалы экстремистского и террористического характера. Позднее Роскомнадзор внес «Спутник и Погром» в список запрещенных сайтов.

В 2015 году Просвирнин оказался в поле зрения правоохранителей в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Осуществление действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, публично или с использованием СМИ»).

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