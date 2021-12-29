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В Краснодаре военные организовали для семилетнего мальчика полет на вертолете

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В преддверии Нового года желание семилетнего Кирилла Рыжкова сбылось. Военные Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае устроили ему полет на вертолете и поездку на танке. Об этом в среду, 29 декабря, сообщает Минобороны.

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Ребенок вместе со своей семьей посетил воинскую часть, где для него организовали полет на вертолете Ми-8АМТШ и показ боевых вертолетов Ка-52, Ми-28 и Ми-35.

«Также Кирилл попробовал себя в роли пилота вертолета на электронном учебно-тренировочном тренажере вертолетов Ми-28 и Ка-52, после чего семья была приглашена для просмотра экспонатов музея боевой славы соединения», — отметил начальник пресс-службы ЮВО, полковник Вадим Астафьев.

Кроме того, мальчику и его младшему брату вручили новогодние подарки. На следующий день Кирилла пригласили в региональный общевойсковой учебный центр ЮВО, где он смог познакомиться с современным боевым танком Т-72Б3.

Ранее, 23 декабря, семилетний школьник из Воронежской области Егор Ф. прокатился на танке Т-90 на полигоне Алабино в Подмосковье. О своей мечте ребенок написал в письме президенту России Владимиру Путину, где указал, что считает Т-90 самым сильным танком в мире.

Егор рассказал журналистам, что решил написать письмо президенту, а не Деду Морозу, так как именно президент «самый главный». Мальчик также признался, что до сегодняшнего дня таких больших танков не видел.

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