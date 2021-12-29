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Минюст Туниса призвал начать расследование смерти экс-президента

Минюст Туниса призвал начать расследование смерти экс-президента

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Министерство юстиции Туниса призвало начать расследование смерти бывшего президента страны Аль-Баджи Каида ас-Себси в 2019 году. Об этом стало известно во вторник, 28 декабря.

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«В министерстве юстиции потребовали от генпрокурора начать расследование обстоятельств смерти президента ас-Себси», — сообщил агентству TAP официальный представитель генеральной прокуратуры Хабиб Турхани.

Расследование может быть связано с заявлением близкого к экс-президенту адвоката и политического активиста Монзера Али, что смерть ас-Себси наступила не по естественным причинам, а в результате отравления, передает Sada El Balad.

В июле 2019 года президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси скончался на 93-м году жизни. В стране был объявлен семидневный траур. Беджи Каид Эс-Себси занимал пост президента Туниса с 2014 года. После смерти политика власти страны решили провести досрочные выборы главы государства.

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