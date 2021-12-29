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Госдепартамент оценил ликвидацию «Мемориала» в России

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Решение Верховного суда России, который 28 декабря постановил ликвидировать международное общество «Мемориал» (признано иноагентом в РФ) осудили в Вашингтоне. Так Госдеп США прокомментировал внутреннее дело России, при этом американская сторона неоднократно обвиняла Москву во вмешательстве во внутренние дела США.

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«Мы призываем остановить нападки на гражданское общество в России», — цитирует пресс-секретаря Госдепартамента США Нед Прайса «РИА Новости».

Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры постановил ликвидировать международное общество «Мемориал» и его структурные организации. В среду, 29 декабря, Мосгорсуд рассмотрит аналогичный иск по правозащитному центру «Мемориал».

В обоих исках прокуратура ссылается на систематическое игнорирование организацией необходимости указывать статус иноагента при осуществлении своей деятельности.

В ходе заседания Верховного суда Гособвинитель указала на то, что «Мемориал» в рамках своей деятельности пытается реабилитировать нацистских преступников, дискредитировать органы государственной власти РФ и создать лживый образ СССР как террористического государства.

Эксперты прокуратуры также выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций. Отсутствие маркировки о статусе иноагента способствует тому, что «граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям», из-за чего есть опасность «сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией», объясняли в ведомстве суть претензий.

9 декабря президент России Владимир Путин выразил надежду на справедливый судебный процесс в отношении «Мемориала». При этом глава государства напомнил, что центр пытается защищать организации, которые признаны в РФ террористическими и экстремистскими.

«Мемориал» был включен в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в 2016 году.

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