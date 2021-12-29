В результате массового ДТП в Приморье пострадали пять человек

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в массовом ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморье. Об этом в среду, 29 декабря, сообщает пресс-служба краевого УГИБДД УМВД России.

По информации ведомства, в Уссурийске 53-летняя женщина, управляя иномаркой Mitsubishi Outlander, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Toyota Prius. Машину развернуло от удара поперек проезжей части, после чего она врезалась в еще один автомобиль той же модели Toyota Prius. В салоне последнего авто находились двое взрослых и двое детей.

«После столкновения Mitsubishi Outlander отбросило в обратную сторону, после чего машина въехала в стоящий на остановке автобус Daewoo BS106. В это время происходила посадка-высадка пассажиров (они не пострадали)», — приводит сообщение пресс-службы телеканал РЕН ТВ.

В результате аварии пострадали 38-летний водитель и пассажир Toyota Prius, которым было назначено амбулаторное лечение. Пассажиры второй Toyota Prius — женщина и ее двое детей — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

В отношении женщины-водителя, спровоцировавшей происшествие, составлен протокол по статье о вождении в нетрезвом виде. Ее стаж вождения составляет 26 лет.

28 декабря в результате ДТП с тремя легковыми автомобилями под Самарой погибли три человека, еще два пострадали. Авария произошла на 81-м км трассы Самара–Бугуруслан в районе села Федоровка.