Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности Украины

На Украине сочли Россию одной из главных угроз информационной безопасности страны. Стратегию противодействия утвердил украинский президент Владимир Зеленский, передает телеканал «Известия». Бороться будут с информационным доминированием РФ в Донбассе. К угрозам отнесены манипуляции по теме возможности членства Украины в НАТО и ЕС. А низкий уровень медиаграмотности населения — один из основных вызовов для государства, его повышение в приоритете утвержденной стратегии. Документ вступил в силу со дня его опубликования.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.