Сборной США засчитали техническое поражение в матче МЧМ против Швейцарии

Матч между сборными Соединенных Штатов и Швейцарии по хоккею на молодежном чемпионате мира отменили, американской команде присудили техническое поражение. Об этом сообщили в Международной федерации хоккея во вторник, 28 декабря.

В составе сборной США выявили два случая заражения коронавирусом. Игроков поместили на карантин, и команде присудили техническое поражение со счетом 0:1, говорится на сайте федерации.

Состоится ли 29 декабря следующий запланированный матч команды против сборной Швеции, пока неизвестно.

Ранее коронавирус был обнаружен у капитана сборной Швейцарии Симона Кнака, который был отправлен на 10-дневный карантин.

Сборные США и Швейцарии — соперники российской команды по группе B. Российская команда 28 декабря обыграла швейцарцев во втором матче группового этапа чемпионата мира со счетом 4:2. За день до этого сборная России уступила Швеции со счетом 3:6.

Молодежный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проводятся в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии.