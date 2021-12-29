Полиция Франции задержала торговца поддельными свидетельствами о вакцинации

Подозреваемый в торговле поддельными свидетельствами о вакцинации от коронавируса помещен под стражу французскими властями. Об этом сообщили в прокуратуре Бордо во вторник, 28 декабря.

По версии следствия, 40-летний мужчина «продал 55 поддельных свидетельств о вакцинации». Люди, которые приобрели фальшивый документ, в основном проживают «в парижском регионе», сообщил телеканал BFM.

В ходе обыска в доме и автомобиле подозреваемого правоохранители изъяли наличные деньги, 11 банковских карт, пять мобильных телефонов, пистолет калибра 6,35 мм и патроны к нему. По факту обнаружения оружия полиция начала проверку.

Злоумышленник начал торговать подделками после того, как в августе «незаконным путем получил доступ к цифровому профилю медицинского сотрудника центра вакцинации».

28 декабря во Франции зафиксировали самый высокий для страны суточный показатель заболеваемости коронавирусом с начала пандемии. За сутки было выявлено более 179 тыс. новых случаев инфицирования.

27 декабря глава французского правительства Жан Кастекс заявил, что жители страны устали от продолжающейся уже два года пандемии коронавируса. Он сравнил ситуацию с фильмом, «который никак не кончается».