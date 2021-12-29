В ВОЗ объяснили затянувшийся процесс признания вакцины «Спутник V»

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис объяснила столь длительный процесс признания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом в среду, 29 декабря, сообщает RT.

«У нас в ВОЗ существует так называемый реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Мы запрашиваем документальное подтверждение безопасности и эффективности, а также документацию по технологии производства», — отметила она.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что проверка технологических процессов требует много времени, чтобы «выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зеленый свет».

Харрис уточнила, что той же процедуре следуют и другие регуляторы, и, возможно, это стало причиной задержек.

Ранее, 27 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус обсудили по телефону вопрос регистрации в организации «Спутника V». В МИД РФ также заявили, что Лавров приветствовал принятое консенсусом решение стран — членов ВОЗ о начале работы над новым международно-правовым инструментом по борьбе с пандемиями, подтвердил приверженность российской стороны сотрудничеству с организацией и взаимодействию с другими государствами в интересах достижения этой цели.

20 декабря директор по регулированию и переквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар сообщил, что ожидают документы по российской вакцине к концу декабря и в январе. Он также отметил, что ВОЗ будет готова провести инспекцию на месте производства «Спутника V» в феврале 2022 года, если к концу декабря будет подана необходимая часть документов.

16 декабря руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге сообщил, что ВОЗ может одобрить «Спутник V» в I квартале 2022 года. Он также подчеркнул, что сфера здравоохранения, включая вакцины, должна быть вне политики.