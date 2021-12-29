Новак назвал долгосрочные контракты условием для увеличения поставок газа в Европу

Россия готова увеличивать поставки газа в Европу, и для этого «Газпрому» необходимы долгосрочные контракты с привлечением инвестиций. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в среду, 29 декабря, в беседе с РБК.

Вице-премьер полагает, что цены на газ в Европе перестанут расти, когда предложение будет обеспечивать спрос в регионе в полном объеме.

Новак также перечислил причины газового кризиса в Европе. Среди них — отказ Евросоюза от долгосрочных контрактов и от долгосрочных инвестиций, холодная зима в прошлом году и риск повторения холодов этой зимой.

21 декабря биржевая цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.

24 декабря Новак заявил, что цена на газ в Европе в 2022 году будет держаться на высоком уровне. Он уточнил, что таков баланс спроса и предложения.

По словам председателя комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития Виктора Хайкова, одним из серьезных факторов роста цен на голубое топливо стала политика Европы по отказу от долгосрочных контрактов на его поставку в пользу спотовых — это привело к дефициту данного ресурса.