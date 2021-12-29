Ансамбль песни и пляски СФ выступил с новогодним концертом в Карабахе

Артисты Ансамбля песни и пляски Северного флота выступили перед российскими миротворцами и местными жителями в Нагорном Карабахе. Об этом в среду, 29 декабря, сообщает Минобороны РФ.

Помимо этого, они поздравили российский миротворческий контингент и подарили военным новогоднюю елку.

«Концерты ансамбля продлятся до конца новогодних праздников. Мы с ними проедем все сторожевые посты и заставы. Каждого военнослужащего поздравим с Новым годом и подарим им новогодние подарки», — отметил представитель российских миротворцев Алексей Полюхович.

Во время новогодних и рождественских праздников ансамбль даст концерты на всех 27 наблюдательных постах в Нагорном Карабахе. Кроме того, коллектив со своей программой посетит школу-интернат в Степанакерте.

«Сегодня к нам приехал Ансамбль песни и пляски Северного флота. Выступили хорошо, нам понравилось. Заместитель командующего подарил нам елку. С их приездом мы почувствовали приближение Нового года», — подчеркнул представитель российского миротворческого контингента Александр Скоробогатов.

Накануне военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе совместно с благотворителями в преддверии новогодних праздников одновременно провели за сутки более 10 гуманитарных акций в Аскеранском районе. Они поздравили и подарили подарки более 1 700 детям из детских садов и школ.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.