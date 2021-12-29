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Историк раскрыл подробности подбора актеров на роли главных героев в бондиане

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Звезды мирового кинематографа Ален Делон и Катрин Денев в свое время претендовали на главные роли в бондиане, легендарной киноэпопее об агенте 007, но Делона продюсера отвергли, потому что он француз, а Денев запросила слишком большой гонорар. Об этом «Известиям» рассказал известный французский биограф, сценарист и историк кино Филипп Дюран, только что выпустивший книгу «Джеймс Бонд».

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«Это было время, когда карьера Катрин Денев переживала определенный спад, и она попыталась заявить о себе в необычной для себя роли одной из James Bond girls. Ее агент сообщил продюсерам, что обычно она берет за участие в фильме $400 тыс., но готова уступить и согласна на $250 тыс. Однако ей по-хамски ответили, что фирма никогда не платят девушкам больше $80 тыс. Звезда почувствовала себя оскорбленной. Красавец Делон с его исключительной внешностью и ледяным спокойствием значился среди возможных кандидатов, которые могли бы сменить Шона Коннери. Но продюсеры выбирали только британских актеров и не захотели делать исключения даже для самого Делона», — поделился Дюран.

Последний фильм бондианы «Не время умирать» завершил историю Бонда в исполнении Дэниэля Крэга, но агент 007 не сказал последнего слова, уверен историк. По его словам, франшиза получит продолжение. В первую очередь ее успех связан с главным героем — обаятельным, бесстрашным, находчивым, элегантным, хладнокровным — словом, неотразимым. Каждый раз, когда бондиана, казалось, попадала в тупик, а эксперты предрекали ее неизбежный закат, продюсеры находили счастливое решение — либо меняли исполнителя главной роли, либо придумывали самые неожиданные ходы в сценарии, подытожил Филипп Дюран.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Джеймсом Бондом должен быть мужчина»

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