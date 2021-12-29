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ФАС поддержала законопроект о легализации туристического жилья

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Россиян, сдающих квартиры туристам, поставят на учет и обяжут платить налоги. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала введение уникального идентификационного номера для владельцев туристической недвижимости, а также создание единого федерального реестра такого жилья. Об этом говорится в письме службы в «Опору России», которая попросила рассмотреть законопроект депутата Госдумы Вячеслава Фетисова (ответ ФАС есть в распоряжении «Известий»).

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При этом целесообразно учесть ряд замечаний, указали в службе. Во-первых, определение туристского жилья должно быть прописано таким образом, чтобы под него не попала недвижимость, которая сдается в долгосрочную аренду. Во-вторых, правила формирования и ведения единого федерального реестра туристского жилья (а именно, объем и состав вносимых сведений, условия включения и исключения данных) должны быть определены заранее.

В-третьих, при дальнейшей доработке законопроекта целесообразно установить так называемый переходный период, в течение которого собственники туристского жилья будут вправе осуществлять деятельность без включения в реестр, так как он еще не создан и не введен в эксплуатацию.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Всё, исключено: сдающих жилье туристам обяжут платить налоги

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