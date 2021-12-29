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Венесуэлец подал иск на $250 млн против Fox News и экс-адвоката Трампа

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Венесуэльский бизнесмен Маджед Халиль подал иск в верховный суд штата Нью-Йорк на бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа Сидни Пауэлл и телеканал Fox, обвинив их в клевете о причастности венесуэльца к фальсификации президентских выборов 2020 года. Халиль потребовал $250 млн в качестве возмещения ущерба, о чем стало известно во вторник, 28 декабря.

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В обвинительном документе говорится, что бывший политический комментатор Fox Лу Доббс и Пауэлл утверждали, что Халиль участвовал в создании программного обеспечения и аппаратуры для выборов Smartmatic, которое якобы использовалось для сокрытия голосов во время президентских выборов 2020 года. Истец указал: в то время он не имел никаких связей со Smartmatic и не был знаком с созданием программного обеспечения для выборов.

Венесуэльский бизнесмен заявил, что ответчики ложно приписали ему руководящую роль в никогда не существовавшей операции, которую они преподносили как «кибер-Перл Харбор» и «избирательное 9/11».

В иске он отмечает, что никогда не участвовал ни в каких выборах в США. В иске также говорится, что ни Пауэлл, ни Доббс не связывались с Халилем, прежде чем выдвинуть свои обвинения.

Ранее адвокат Трампа, отказываясь смириться с его поражением на выборах, выдвинула теорию об электоральных махинациях в интересах победившего кандидата-демократа Джо Байдена с использованием автоматических систем голосования и участием недружественной Америке Венесуэлы.

4 февраля компания Smartmatic, обеспечивающая техническое проведение голосования и подсчет голосов, подала иск на $2,7 млрд против Fox News и трех ее ведущих — Лу Доббса, Марии Бартиромо и Жанин Пирро. Согласно документу, ведущие «увековечивали ложь и дезинформацию о роли Smartmatic в выборах», тем самым нанеся ущерб бизнесу и репутации компании.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп убежден, что процесс голосования прошел с многочисленными нарушениями и фальсификациями в пользу демократов. Попытки Трампа подать судебные иски, чтобы голосование выборщиков было заблокировано, завершились провалом.

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