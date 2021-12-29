Бизнес выступил против законопроекта о внесудебной блокировке сайтов с БАДами

Торговля раскритиковала депутатский законопроект о блокировке без суда ресурсов, которые продают в Сети несертифицированные БАДы. Речь о поправках в закон «О качестве и безопасности пищевой продукции» (29-ФЗ).

Депутаты Сергей Неверов и Александр Петров («Единая Россия») 8 декабря внесли в Госдуму законопроект, цель которого — ограничить продажи незарегистрированных в РФ БАДов в Сети. Парламентарии предложили запретить распространение информации об онлайн-продаже пищевых продуктов, не прошедших оценку соответствия, обращение которых ограничено регулированием. Во время такой оценки эксперты устанавливают, выполнены ли требования технических регламентов о безопасности. В 29-ФЗ есть перечень продукции, которая не прошла оценку соответствия и запрещена к продаже. Это в том числе опасные, некачественные и фальсифицированные продукты, БАДы, состав которых нарушает требования РФ.

Бизнес раскритиковал эти предложения, следует из письма Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) председателю Госдумы Вячеславу Володину. «Известия» ознакомились с документом.

В проекте вместо биологически активных добавок использован другой термин — пищевые продукты, которые не получили оценку соответствия техрегламентам о безопасности и запрещены к обороту. В ассоциациях уверены, что предложенную формулировку можно трактовать как запрет на продажу продуктов, которые не прошли оценку соответствия, потому что они сами по себе вне регулирования: сейчас часть продуктов производители в принципе не обязаны сертифицировать, но их реализация всё равно допустима. Например, речь о мясе, птице и рыбе, уточнили «Известиям» в АКИТ. Получается, что если в онлайн-магазине будут продукты без оценки соответствия, заблокировать без суда смогут весь ресурс.

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